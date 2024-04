Giuntoli: "Con Allegri parliamo alla fine. Il mercato? Dipende da Champions e cessioni" 

JUVENTUS

Il direttore dell'area tecnica dei bianconeri su Manna: "Ci stiamo parlando per capire che percorso vuole fare"

© Getty Images "Le parole di Elkann mi lusingano, sono uno stimolo in più per lavorare bene per questo club". Musica e parole di Cristiano Giuntoli, che solo pochi giorni fa la proprietà ha indicato l'ex Napoli come uomo chiave del futuro bianconero. A proposito di Napoli, l'attuale direttore tecnico si è soffermato sul futuro dell'attuale direttore sportivo Giovanni Manna, in procinto di trasferirsi alla corte di De Laurentiis: "Stiamo parlando con lui, per cercare di capire quale sarà il suo percorso, nel rispetto del nostro del nostro club. Noi comunque siamo in linea con i nostri obiettivi: arrivare in Champions e valorizzare i nostri giovani".

Scontate le domande sul futuro di Allegri, in scadenza con i bianconeri nel giugno del 2025: "Il mister sta facendo un grande lavoro, a fine stagione parleremo del suo futuro. Ha ancora un anno di contratto con noi. Ci siederemo a fine anno per capire il da farsi. Con lui stiamo parlando di calciatori per il futuro, ma il nostro budget sul mercato dipenderà dall'entrata in Champions e da alcune cessioni se riusciremo a farle. A oggi non possiamo fare grandi piani. Siamo arrivati a un punto delicato: stiamo ripartendo e ci vuole un po' di pazienza".