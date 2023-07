Fissato l'incontro per Milinkovic: sul piatto anche Rovella e Pellegrini

TRA LAZIO E JUVE

Il centrocampista serbo ha una valutazione troppo alta, per questo la dirigenza bianconera valuta l'ipotesi contropartite

Costa 40 milioni e per la Juve è troppo. Il suo contratto scade tra un anno e la Lazio rischia di perderlo a parametro zero. Milinkovic-Savic resta al centro del mercato, anche perché non è un mistero che a Torino ci andrebbe volentieri. La dirigenza bianconera, anche se Rabiot ha rinnovato, lo vorrebbe vedere alla corte di Allegri ma senza svenarsi. Ecco perché, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello sport, la Juventus ha pronta un’offerta super per la Lazio con l’obiettivo di portare il centrocampista serbo in bianconero. Sul piatto i cartellini di Luca Pellegrini, Rovella più un conguaglio economico. L'incontro tra le due dirigenze è in programma lunedì.

Anche l'Inter, prima di prendere Frattesi e chiudere i giochi per il centrocampo, aveva sondato la Lazio usando la carta delle contropartite tecniche, che però non hanno scaldato Lotito. La coppia Rovella-Pellegrini (due che a Sarri piacciono parecchio) potrebbe sbloccare le cose. Non è escluso, però, che la dirigenza biancoceleste, che non è un mistero prediliga il cash da spendere come meglio crede per arricchire il livello tecnico della rosa arrivata al secondo posto, possa decidere di prendere in seria considerazione le offerte che arrivano dall'Arabia Saudita. Resta solo da capire se il giocatore sarebbe interessato a un cambio di vita così radicale, anche se l'incentivo economico è sicuramente allettante.