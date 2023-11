Fabian Ruiz in prestito a Torino: trattativa complicata e poco credibile

LA SUGGESTIONE

L'incognita è legata all'ingaggio del giocatore (6 milioni a stagione) e ai dubbi di Luis Enrique che lo considera una buona alternativa ai titolari

Mettendo insieme i tasselli può nascere una notizia. Gli agenti di Fabian Ruiz sono passati da Torino, lo spagnolo è stato portato in Italia da Giuntoli, non è tra i titolari del Psg e la Juve è a caccia di un centrocampista dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. Si mischia tutto ed è facile immaginare una trattativa tra i bianconeri, l'entourage del giocatore e il club francese. Solo che le ipotesi si scontrano spesso con la realtà.

La realtà è che gli agenti dell'ex centrocampista del Napoli (che non hanno solo lui tra gli assistiti) hanno avuto vari appuntamenti in giro per l'Italia e sono passati da Torino, senza però parlare di Fabian Ruiz con la dirigenza bianconera. Sicuramente il centrocampista piace a Giuntoli e ad Allegri ma un'eventuale trattativa sarebbe davvero complicata. Innanzitutto perché la Juventus lo vorrebbe soltanto in prestito. Poi c'è il problema di un ingaggio elevato: 6 milioni a stagione. Ma, al di là di formule e soldi, il Psg non ha intenzione di privarsene. Vero, Luis Enrique non lo schiera tra i titolari di metà campo (che ormai sono Ugarte, Zaire-Emery e Vitinha), ma lo spagnolo è un'alternativa importante e di alto livello. Per rinforzare il reparto a gennaio, insomma, la Juve dovrà rivolgersi altrove.