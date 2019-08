Dybala, nuovi contatti col Psg: la Juve aspetta l'offerta

Paulo Dybala resta nell'elenco dei possibili partenti in casa Juve. Nonostante l'argentino non abbia troppa voglia di lasciare i bianconeri, il suo agente Jorge Anton sta cercando una soluzione con la Signora. A Torino stanno pensando, da tempo e seriamente, a una sua cessione, ma fallite le trattative con Manchester United e Tottenham, restano ben poche società in grado di garantire i milioni di euro richiesti da Paratici. Tra queste c'è sicuramente il Psg, soprattutto visto che Neymar lascerà la Ligue 1 per tornare in Spagna. Juventus, un diamante è per sempre: post criptico di Dybala facebook

facebook

facebook

facebook

facebook

facebook

Così non sorprendono le voci di un viaggio del procuratore di Dybala proprio a Parigi per intavolare una trattativa con Leonardo. Di sicuro i contatti tra le due parti ci sono. Sul tavolo, l'ingaggio, le commissioni e il problema dei diritti di immagine che ha fatto saltare le trattative con gli Spurs. Adesso la Juve aspetta offerte concrete da parte dei francesi per provare a risolvere una volta per tutte una questione che sta diventando spinosa.

Vedi anche juventus Juve, Sarri: "Dybala? Dobbiamo tagliarne sei, quello che dico io conta zero" Vedi anche juventus Juve, otto nomi per sei posti da... esubero Vedi anche juventus Atletico Madrid-Juventus, le pagelle dei bianconeri