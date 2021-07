Dybala, CR7, Chiellini e Locatelli: al via la settimana chiave della Juve

MERCATO BIANCONERO

Da chiudere anche l'operazione Demiral e il rinnovo di Cuadrado. Sempre in attesa di conoscere il futuro di Ronaldo...

Cristiano è arrivato alla Continassa, la Juve può ripartire anche se sono ancora troppe le questioni aperte per consentire ad Allegri di avere un quadro chiaro su quale potrà essere la base del nuovo corso bianconero. Innanzitutto c'è da capire proprio il futuro di CR7. Molto dipende dal Psg. Se perderà Mbappé, arriverà un'offerta alla Juve e a quel punto tutto sarà più chiaro. Altrimenti la dirigenza bianconera continuerà a lavorare sul progetto del rinnovo attuale (fino al 2023) con una riduzione dell'ingaggio da 31 a 20 milioni all'anno.

Settimana chiave soprattutto per il futuro di Dybala. Ci sarà finalmente l'incontro con il suo agente, Jorge Antun, per il rinnovo fino al 2025 con un ritocco verso l'alto da 7,3 milioni ai 10 netti più bonus. La Juve, insomma, mette sul piatto tutta la disponibilità a venire incontro all'argentino per chiudere positivamente il vecchio tormentone. Pronto anche il rinnovo annuale di Chiellini e quello fino al 2023 di Cuadrado.

A metà settimana è previsto anche l'incontro decisivo per Locatelli. Dopo una serie di tira e molla, il Sassuolo non sembra convinto delle varie formule offerte dai bianconeri e l'unica soluzione è quella del prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni. Milioni che possono in parte arrivare dalla cessione di Demiral. Sul turco c'è sempre l'Atalanta, anche se è l'offerta del Borussia Dortmund (30 milioni) sembra quella più concreta e allettante.