Dani Alves si offre anche alla Juve

12/07/2019

Dani Alves è in cerca di una sistemazione dopo il suo addio al Psg. E sta provando a offrirsi a diversi club. Dopo l'Inter, il terzino brasilinao avrebbe sondato anche la Juve. Sì, la stessa squadra che aveva abbandonato sbattendo la porta un paio di estati fa e a cui non aveva riservato parole dolci. Colpa del gioco sparagnino di Allegri e dei metodi poco "sudamericani" di Marotta, due con i quali non aveva molto legato nonostante un buon rapporto con tutto lo spogliatoio bianconero.