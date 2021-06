Dalla Spagna, la Juventus accelera per Locatelli: 48 milioni sul piatto

L'INDISCREZIONE

I bianconeri pronti all'accelerata per l'azzurro con Dragusin nell'affare

Juventus e Manuel Locatelli è un matrimonio che s'ha da fare. Il corteggiamento bianconero va avanti da diverse settimane e le ottime prestazioni del centrocampista all'Europeo hanno convinto la dirigenza che l'ex Milan è l'uomo giusto per il centrocampo di Allegri. Le offerte non mancano, soprattutto dalla Premier League, ma per convincere il Sassuolo la Juventus ha pronta un'offerta da 48 milioni di euro comprensiva del difensore Dragusin.

Nei prossimi giorni è fissato il nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali per capire la formula per portare Locatelli a vestire la maglia della Juventus su precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Il sito spagnolo todofichajes.net parla di una operazione da 48 milioni di euro sul piatto, comprendente anche il giovane difensore Dragusin.

Il giocatore avrebbe indicato quella bianconera come la destinazione preferita per la prossima stagione, ma la valutazione del Sassuolo - 40 milioni di euro - per il momento ha messo in stand-by la situazione. Compito delle dirigenze sarà quello di trovare una soluzione che accontenti tutti.