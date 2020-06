Dalla Spagna: Barcellona-Pjanic, Dembélé apre alla Juve

Dembélé e la Juve si avvicinano. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', secondo cui l'esterno d'attacco francese sarebbe pronto ad accettare un trasferimento in Italia al club bianconero e che a quel punto potrebbe diventare la chiave nella trattativa per il trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona, Dopo il no di Arthur e il secco rifiuto da parte dei blaugrana di inserire il gioiellino Ansu Fati, classe 2002, nell'operazione, ecco la carta Dembélé per sbloccare il tutto. La Juve è interessata al giocatore ma lo vuole in prestito.