Dall'Inghilterra, l'Arsenal forte su Arthur: ma la Juve lo cede solo a titolo definitivo

dall'inghilterra

I Gunners propongono il prestito, c'è il sì del brasiliano. I bianconeri poco convinti dalla formula

L'Arsenal ha messo gli occhi su Arthur, giocatore considerato non incedibile dalla Juventus. Come riporta il Daily Mail Mikel Arteta sta cercando una alternativa in mezzo al campo dopo aver lasciato partire Ainsley Maitland-Niles, passato alla Roma. I Gunners vorrebbero prelevare il giocatore in prestito e attendono che Massimiliano Allegria dia il via libera al brasiliano, che gradirebbe la destinazione londinese considerando che finora ha trovato poco spazio, collezionando appena 11 presenze (di cui 4 da titolare) in questa stagione. Getty Images

Il problema, per gli inglesi, è che la Juve non lo lascerebbe partire senza un adeguato sostituto: Arthur, seppur non intoccabile, resta una delle alternative in mezzo, a maggior ragione considerando Ramsey fuori dal progetto. Al momento quindi l'affare è bloccato sulla formula, se da Londra arriverà una proposta di acquisizione a titolo definitivo tutto potrà cambiare.