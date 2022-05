Dall'Inghilterra: Juventus in vantaggio per Pogba, offerta da 9 milioni a stagione

POSSIBILE RITORNO

Anche il PSG in corsa, il francese attende un segnale pure dal Real Madrid. I bianconeri vogliono 'il Polpo' al centro del progetto

Con l'addio di Chiellini e Dybala, la Juventus è in cerca di un nuovo leader che, secondo il Mirror, sarà Paul Pogba. Il club bianconero ha recapitato un'offerta da 9 milioni di euro all'anno più bonus al centrocampista francese che a giugno diventerà parametro zero visto che gli scadrà il contratto con il Manchester United. La Juve, spiega il tabloid inglese, crede che lo sforzo convincerà il 'Polpo' ad accettare e tornare in bianconero sei anni dopo la cessione che lo portò ai Red Devils. Pogba e il Manchester United: sei stagioni, due trofei e qualche polemica











Pogba ha ricevuto un'offerta anche dal Paris Saint-Germain e inoltre attende una mossa dal Real Madrid. Rifiutata, invece, la proposta del City: il 29enne non vuole "tradire" i tifosi dello United e in ogni caso vorrebbe ripartire in un altro campionato dopo gli anni difficili in Premier League.