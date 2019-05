Da Milinkovic-Savic a Guardiola: il lungo anno del mercato social

23/05/2019 di ALESSANDRO FRANCHETTI

In principio fu Milinkovic-Savic, perché diciamoci la verità, chi di noi non ha un amico dell'amico dell'amico che, bhe, ovviamente è amico intimo di quel giocatore, di quell'alto dirigente se non addirittura del presidente in persona? È il calciomercato dei social, quello che ogni giorno e ogni anno ha il suo uomo del giorno e rispetta come un comandamento la regola del "non desiderare la notizia d'altri" anche perché poi il web non mente - quasi mai - e tutto dentro il calderone di internet rimane immortale fino a che "cancellazione non ci separi".



Quindi Milinkovic-Savic e il Milan, ovviamente. Un anno fa o giù di lì. Com'è andata ora lo sanno tutti, ma come andò davvero e come la notizia montò clamorosamente sui social pur essendo snobbata da quotidiani e tv sportive forse è meno noto. Ma partiamo da una constatazione: negli ultimi anni il numero degli insider di mercato si è moltiplicato che nemmeno i pani e i pesci. Ogni società ne ha almeno 5-6 di alto livello (perché anche qui ci sono quelli affidabili, quelli che sanno, quelli che ci prendono e quelli meno) e altri più o meno improvvisati. E per ciascuno di loro spuntano indiscrezioni che a volte diventano notizie e altre volte restano bufale. Come nel caso di Milinkovic-Savic al Milan? Possibile, ma mica detto, perché c'è ancora chi insiste sul fatto che quella trattativa, poi sfumata, in realtà ci fu. E chi non smette di ricordare che "in fondo anche Lotito ha ammesso di aver ricevuto a un giorno dalla chiusura del mercato un'offerta quasi irrinunciabile". Di chi? Ovviamente questo nessuno lo sa con certezza.