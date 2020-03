Da Donnarumma a Icardi passando per Tonali, Jorginho e Chiesa: i nomi caldi per la Juve

Una Juve più giovane, ma sorretta dall'esperienza dei suoi senatori. Una Juve più italiana, ma non certo "autarchica". Una Juve più sarriana. ma non integralista. E, forse, anche una Juve capace di fare a meno di Cristiano Ronaldo. Le linee di guida della squadra che verrà sono tracciate, il progetto nel medio periodo è questo e, come detto, tocca anche sua maestà CR7, perché all'alba dei suoi 35 anni è giusto che sia così. Sceglierà lui se restare o meno, se proseguire in bianconero o migrare altrove: il futuro immediato è ancora suo, quello prossimo ha come suo fulcro Paulo Dybala. Intorno a lui verrà costruita la Juve dei prossimi anni. A lui e, nelle intenzioni di Paratici, a un altro argentino che prenderà la maglia di un loro connazionale: Mauro Icardi al posto di Gonzalo Higuain.