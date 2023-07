Cuadrado: "Sognavo la Juve. No all'Arabia, CR7 non mi vuole..."

L'INTERVISTA

"Otto anni in bianconero? Speravo in un cammino così lungo. In bianconero mi sono sempre sentito orgoglioso"

© Getty Images Juan Cuadrado ha chiuso la sua avventura alla Juve e si prepara a iniziarne un'altra. "Sono molto tranquillo, pensando bene che sia la cosa migliore, chiedendo a Dio la direzione per il cammino - ha spiegato ad As Colombia -. Il mio rappresentante Andrey Martínez era in Europa ed è appena arrivato per parlare delle proposte. Ovviamente ci sono delle opzioni e analizzeremo qual è la migliore". "Futuro in Arabia? In questo momento ho ancora la passione, mi piace competere - ha aggiunto -. Cristiano Ronaldo è laggiù, ma non vuole portarmi...".

Poi, riavvolgendo un po' il nastro, Cuadrado è tornato a parlare della sua esperienza in bianconero. "Quando sono passato in bianconero, mi sono sentito orgoglioso. Il mio cammino alla Juventus è durato 8 anni e ringrazio Dio. Lo sognavo, ma non pensavo che sarebbe stato così lungo: passare così tanto tempo in una squadra così e competere ad alto livello è bello". "Voglio e spero che i futuri giocatori colombiani che verranno in Italia possano raggiungere tutto questo e che lascino un'eredità. Mi riempie di orgoglio vivere tutta questa situazione", ha continuato.

Infine qualche dichiarazione sulla possibilità di continuare a vestire la maglia della Nazionale: "Ho ancora passione, forza, mi sento bene. Sarebbe una bella sfida, un traguardo. Se Dio mi darà la forza per esserci, da parte mia darò il 150% per essere nelle migliori condizioni e lascerò decidere allo staff tecnico".