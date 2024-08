Chiesa ufficiale al Liverpool: "La Juve non mi ha mai offerto rinnovo"

IL MESSAGGIO

L'ormai ex attaccante bianconero ha voluto fare chiarezza sui motivi che l'hanno portato a lasciare Torino e a trasferirsi al Liverpool

© Liverpool Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool. Tramite un lungo post pubblicato sui propri canali social, l'attaccante ha voluto spiegare i motivi dell'addio alla Juventus: "Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra". Contestualmente, è stato anche annunciato il suo approdo al Liverpool.

Nel corso del post, Chiesa ha voluto anche ringraziare la società bianconera e i suoi tifosi: ", sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello.e, anche nei momenti più complicati,. Porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso".

IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL

Di seguito il comunicato dei Reds: "Il Liverpool ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Federico Chiesa, subordinatamente all'autorizzazione della squadra internazionale. L'attaccante 26enne ha completato con successo le visite mediche e finalizzato i termini di un accordo a lungo termine, e ora è pronto a unirsi alla squadra dei Reds. Chiesa, che ha collezionato 51 presenze con la nazionale italiana e ha fatto parte della squadra convocata per Euro 2024, arriverà dopo quattro stagioni e 131 presenze con la Juventus". Queste le prime parole di Chiesa ai canali ufficiali del club: "Sono così felice di essere un giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi ha chiamato e mi ha detto, 'Vuoi unirti al Liverpool?' - e l'allenatore mi ha chiamato - ho detto di sì immediatamente perché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Quindi sono così felice e non vedo l'ora di iniziare". L'attaccante ha scelto la maglia numero 14.

Tramite un comunicato, la Juventus ha reso note le cifre del trasferimento di Chiesa al Liverpool: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore".