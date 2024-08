Chiesa, c'è lo scatto del Liverpool. Il Barcellona in secondo piano

addio juve?

I Reds pronti a presentare la prima offerta da 15 milioni alla Juventus. Il Barça ha sempre problemi finanziari

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere in Premier League: non al Chelsea, che pure aveva sondato la situazione dell'esterno azzurro, ma al Liverpool che ha decisamente superato pure il Barcellona, frenato dai problemi finanziari. I Reds sono in diretto contatto con la Juventus e sono pronti a proporre la prima offerta ufficiale da circa 15 milioni di euro, fitti anche i confronti con Fali Ramadani, agente di Chiesa.

Sul fronte Barcellona, in Spagna hanno pochi dubbi: per i blaugrana tesserare Chiesa sarebbe praticamente impossibile. Un po' per le restrizioni dovute al Fair Play finanziario, un po' perché hanno ancora una rosa troppo folta con cui fare i conti in termini di ingaggio e di soluzioni tecnico-tattiche. Problemi che a pochi giorni dalla fine della finestra di mercato sembrano praticamente azzerare le possibilità di vedere Chiesa alla corte di Flick. Nonostante il diretto interessato, in scadenza 2025 e fuori dai piani di Thiago Motta, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento al club catalano, infatti, sarebbe proprio il Barça a non essere in grado di fare spazio al giocatore in rosa per poi procedere a presentare l'offerta alla Juve.

A dare una mano alla Vecchia Signora però potrebbe essere il Liverpool: il club allenato da Slot dopo il primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione e i conseguenti costi ha dato una decisa accelerata nelle ultime ore. Scontata l'apertura dell'ex Fiorentina, disponibile a giocare per la prima volta in carriera in Inghilterra.

