Chiellini: "Donnarumma mi ricorda Buffon. Se farò il dirigente proverò a portarlo alla Juventus"

LA 'PROMESSA'

Il capitano bianconero: "Gigio non è un portiere normale, poi vedremo se riuscirà a raggiungere i livelli di Gigi"

Per ora Giorgio Chiellini è concentrato nel suo ruolo di difensore e capitano per cercare di trainare la Juventus fuori dalla crisi di gioco e risultati ma per il futuro sembra avere già le idee chiare. Parlando di portieri, il 37enne ha confidato: "Donnarumma mi ricorda tanto Buffon. Perché non l'abbiamo fatto venire alla Juve? Ancora non posso decidere nulla, tra qualche anno, se farò qualcos'altro, allora ci proverò. Per adesso non posso". Getty Images

Chiellini, nel corso di un'intervista a Dazn, spiega come veda in Donnarumma un predestinato: "Gigio è diverso dagli altri come è stato Gigi, è palese. Non è un portiere normale, un giocatore normale, è qualcosa fuori dalla normalità. Poi se riuscirà a raggiungere quei livelli si vedrà".