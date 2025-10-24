Logo SportMediaset

L'INDISCREZIONE

Real Madrid: Xabi Alonso "disposto a tutto" per Kenan Yildiz

Il sogno di Xabi Alonso è portare Kenan Yildiz al Real Madrid. L'agente Branchini rivela il piano: il tecnico lo vuole a tutti i costi.

di Stefano Fiore
24 Ott 2025 - 16:42

Il gioiello della Juventus, Kenan Yildiz, è diventato l'ossessione di Xabi Alonso. L'allenatore del Real Madrid nutre un desiderio così forte per il giovane talento turco da essere, a quanto pare, disposto a muovere l'intera rosa pur di averlo a disposizione. È la clamorosa indiscrezione di mercato rivelata dall'agente e intermediario italiano Giovanni Branchini.

Il piano di Xabi Alonso: Yildiz priorità assoluta

L'ultima sfida di Champions League, che ha visto Yildiz in campo contro il Real Madrid, è servita solo a consolidare l'interesse dei Blancos, un interesse trainato in particolare dalla volontà del loro tecnico. "Xabi Alonso vuole Yildiz al Real Madrid," ha svelato Branchini in un'intervista a Tmw, sottolineando la straordinaria priorità data all'operazione: "Xabi è disposto a lasciare andare chiunque per ingaggiarlo, tranne Mbappé."

Questa dichiarazione evidenzia come Yildiz sia ritenuto fondamentale per il progetto futuro di Alonso. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto la sua ammirazione per il ragazzo, che ha avuto modo di conoscere anni fa in Germania.

Il legame con il Bayern Monaco: "Crescita fantastica"

Il rapporto tra i due risale ai tempi in cui Yildiz militava nel settore giovanile del Bayern Monaco e Alonso giocava ancora per il club bavarese. "Ha avuto una crescita fantastica" aveva già commentato Xabi Alonso prima del recente confronto in Champions. "Lo conosco. Era al Bayern Monaco quando ero lì io. Vedere i suoi progressi mi rende molto felice". La presenza al Real Madrid di Arda Guler, altro giovane talento turco, non fa che aumentare il fascino di un potenziale approdo di Yildiz nella capitale spagnola.

La valutazione della Juventus

Nonostante l'enorme spinta del tecnico del Real Madrid, l'operazione non sarà affatto semplice per i Blancos. La Juventus è consapevole del valore del suo attaccante e non ha intenzione di cederlo a cuor leggero. Secondo Branchini, la Juventus ha già fissato una valutazione altissima per il suo gioiello, a dimostrazione che per Yildiz, a Torino, si è pronti a resistere a qualsiasi assalto e non a caso si lavora per il rinnovo.

Da Doué a Yildiz passando per Esposito: ecco i 25 candidati al Golden Boy

1 di 26
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

calciomercato
xabi alonso
follie
yildiz
real madrid

