Real Madrid: Xabi Alonso "disposto a tutto" per Kenan Yildiz

Nonostante l'enorme spinta del tecnico del Real Madrid, l'operazione non sarà affatto semplice per i Blancos. La Juventus è consapevole del valore del suo attaccante e non ha intenzione di cederlo a cuor leggero. Secondo Branchini, la Juventus ha già fissato una valutazione altissima per il suo gioiello, a dimostrazione che per Yildiz, a Torino, si è pronti a resistere a qualsiasi assalto e non a caso si lavora per il rinnovo.