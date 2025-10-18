Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
la premier incombe

Yildiz-Juve, colloqui non stop per il rinnovo. Ma la Premier incombe

Il papà del numero 10 turco si confronta da settimane con Comolli: il piano dei bianconeri per evitare di perderlo

di Redazione
18 Ott 2025 - 07:35

La Juve ha scelto in modo definitivo: Kenan Yildiz è il perno tecnico su cui costruire il presente e il futuro del club. Questa investitura è sancita da due fatti inequivocabili: l'assegnazione della prestigiosa maglia numero 10 in questa stagione e il ruolo di leader tecnico in campo. La prova più lampante della volontà bianconera è però la trattativa serrata per il rinnovo del contratto, un’operazione cruciale per respingere le insistenti sirene della Premier League.

Nonostante le pressioni del mercato, l'entourage del giovane talento turco rimane un affare di famiglia: la procura è gestita da papà Engin Yildiz, che si è stabilito a Torino per intensificare gli incontri con la dirigenza bianconera, segno tangibile della volontà reciproca di trovare un accordo.

Calciomercato: Chelsea in pole position, ma la Juve spara alto per Yildiz

La fama del fantasista ventenne ha attirato l'attenzione dei più grandi club europei. La fila per assicurarsi le prestazioni di Yildiz è lunga e prestigiosa, includendo colossi come Arsenal, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco (club che, ironia della sorte, lo aveva lasciato partire a costo zero anni fa).

Tuttavia, il club che sembra fare più sul serio e che rappresenta la minaccia più concreta è il Chelsea. I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta faraonica: uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione per convincere Yildiz a trasferirsi a Londra, garantendogli un ruolo da assoluto protagonista.

La posizione della Juventus è rigidissima. La valutazione di Yildiz è schizzata alle stelle, e per meno di 100 milioni di euro i bianconeri non prenderebbero nemmeno in considerazione l'apertura di una trattativa.

Dettagli del Rinnovo Yildiz: ingaggio e scadenza 2030

 L'obiettivo primario della Juventus non è tanto prolungare la scadenza contrattuale (attualmente fissata al 30 giugno 2029), quanto adeguare l'ingaggio del giocatore.

L'entourage di Yildiz (con papà Engin supportato da legali) ha avanzato una richiesta di 6 milioni di euro netti a stagione. L'offerta della Juventus si aggira invece intorno ai 5 milioni di euro, puntando molto sulla componente bonus per avvicinarsi alle cifre richieste. Un punto d'accordo già raggiunto riguarda la scadenza contrattuale, che dovrebbe essere fissata al 30 giugno 2030.

Yildiz record-man: il più giovane capitano della storia juventina

 La centralità di Yildiz nel progetto è confermata dalle ambizioni del club. Il turco non sarà solo il leader tecnico, ma anche il volto mediatico della squadra. La società ha promesso di renderlo il volto principale per le campagne social e gli sponsor.

Inoltre, la sua leadership è già stata certificata in campo: il ventenne è già entrato nella storia bianconera, diventando in questa stagione il più giovane capitano della Juventus di sempre, un simbolo di continuità e futuro per i tifosi.

Leggi anche

Frabotta racconta CR7: "Quella volta che Sarri gli mostrò i movimenti..."

yildiz
juve
rinnovo
premier

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Juventus

Juventus, per sostituire Bremer si pensa a Skriniar

Koopmeiners dall'Atalanta alla Juventus: 58 milioni

Koopmeiners al bivio: senza una svolta, già fissato il prezzo della cessione

Yildiz

Yildiz-Juve, colloqui non stop per il rinnovo. Il piano per non perderlo

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Juve, Tonali resterà solo un sogno? Il Newcastle fissa il prezzo in 150 milioni di euro

Juve a tutto campo: Araujo si avvicina, Vlahovic verso l'addio porta...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:30
Postecoglou già in bilico al Nottingham Forest
22:39
Real Madrid, in difesa sarà rivoluzione
21:48
Forest, Postecoglou sulle voci di esonero: "Sapete come finisce se mi date tempo..."
20:26
Bologna, si lavora al rinnovo di Freuler
19:41
Lewandowski verso l'addio al Barça: l'Atletico sullo sfondo