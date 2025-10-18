Yildiz-Juve, colloqui non stop per il rinnovo. Ma la Premier incombe

La Juve ha scelto in modo definitivo: Kenan Yildiz è il perno tecnico su cui costruire il presente e il futuro del club. Questa investitura è sancita da due fatti inequivocabili: l'assegnazione della prestigiosa maglia numero 10 in questa stagione e il ruolo di leader tecnico in campo. La prova più lampante della volontà bianconera è però la trattativa serrata per il rinnovo del contratto, un’operazione cruciale per respingere le insistenti sirene della Premier League.