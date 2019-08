Calciomercato Juventus, riaperta la trattativa Cancelo-City. Con Danilo in bianconero

IN & OUT

Il Manchester City torna a bussare alla porta della Juventus per Joao Cancelo. Nell'ultima settimana di trattative (con il mercato in entrata che in Premier League chiude l'8 agosto) il club inglese vuole fare in fretta per regalare a Guardiola un rinforzo di lusso e ora i bianconeri valutano l'ipotesi di avere Danilo come parziale contropartita.

L'affare potrebbe chiudersi valutando Cancelo intorno ai 55 milioni di euro: il terzino destro portoghese andrebbe via così dopo una sola stagione in bianconero caratterizzata da un inizio entusiasmante e un calo nel girone di ritorno. L'ex interista piace molto a Guardiola, che lo ritiene adatto al suo calcio offensivo, e Sarri potrebbe ottenere in cambio un giocatore dalle caratteristiche diverse come Danilo, che a volte in Inghilterra ha fatto persino il centrale nella difesa a tre.

La valutazione del brasiliano, costato 30 milioni al City due estati fa, si aggira intorno ai 20 milioni: Paratici sta riflettendo sull'opportunità del suo acquisto insieme allo staff tecnico, considerando che la scorsa stagione Danilo ha giocato pochissimo, prima per un infortunio alla caviglia e poi per scelta tecnica, totalizzando appena 11 presenze in Premier.