Benzema fa sognare i tifosi bianconeri: si allena col pallone della Juve

A volte basta un piccolo dettaglio a fare la differenza. Lo sanno bene i tifosi della Juve, che dopo un video pubblicato su Instagram da Benzema sognano di far tornare a giocare insieme CR7 e il bomber francese. Nella clip si vede l'attaccante del Real mentre si allena e tra pesi, corse e ripetute spunta anche un pallone della Champions League con in bella mostra il logo del club bianconero. Un particolare che non è passato per nulla inosservato sui social e che ha subito alimentato nuovi rumors su un passaggio di Benzema alla Juve. Indizio di mercato o casualità?