Bayern Monaco, blitz a Torino per de Ligt: la Juventus si aspetta almeno 90 milioni di euro

La Juventus sembra pronta a lasciar partire Matthijs de Ligt: il blitz del Bayern Monaco, atteso l'arrivo del ds Hasan Salihamidzic (tra l'altro ex giocatore bianconero), dimostra la volontà bavarese di passare dalle trattative alla concretezza di un'offerta che l'omologo Cherubini si aspetta non essere inferiore a 90 milioni di euro, pur comprensiva di bonus. Sin qui la Juve, che puntava a incassare almeno 100 milioni di euro per poi trovare il sostituto e finanziare anche l'acquisto di Zaniolo, ha fatto leva sulla clausola da 120 milioni e sa che probabilmente il Chelsea sarebbe pronto a spingersi più in là ma Rafaela Pimenta ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera come de Ligt abbia già scelto il progetto del Bayern.

© Getty Images