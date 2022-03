Barcellona, incontro con l'agente di Rudiger: aumenta la concorrenza per la Juventus

Scatto del Barcellona per Antonio Rudiger: l'agente del giocatore, Sahr Senesie, mercoledì sera ha incontrato i dirigenti blaugrana Mateu Alemany e Jordi Cruijff per trovare un accordo in vista della prossima estate. Il difensore tedesco, in scadenza di contratto a giugno, vorrebbe rinnovare ma il Chelsea è bloccato dalle sanzioni ad Abramovich e al momento ha le mani legate, quindi le pretendenti si iniziano a mettere in fila. Tra queste anche la Juventus.

Mercato, i giocatori in scadenza di contratto nel 2022





























































