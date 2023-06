Aumenta l'ottimismo per Rabiot: vicino ad accettare la proposta della Juve

MANOVRE BIANCONERE

Il francese sembra orientato a proseguire l'avventura a Torino per un altro anno

La Juve è intenzionata ad aspettare fino al 30 giugno, la data precisa della scadenza del contratto tra Adrien Rabiot e i bianconeri. A quel punto si sentirà autorizzata a muoversi verso gli altri obiettivi per il nuovo centrocampo, Milinkovic-Savic su tutti. La società ha già fatto la sua proposta al francese: un altro anno alle stesse cifre dell'ultimo accordo e ora sta alla finestra aspettando una risposta.

Le ultime indiscrezioni parlano di un riavvicinamento del giocatore che sta valutando positivamente l'offerta bianconera. La sue idea iniziale era quella di cambiare campionato (con la Premier League in pole position) ma la mancanza di proposte credibili da parte di grandi club lo hanno portato a riconsiderare il suo futuro. Fonti vicine a Rabiot fanno filtrare la possibilità che il francese abbia deciso di valutare positivamente la sua permanenza in bianconero.

Un altro anno insieme alle stesse cifre (sette milioni più bonus) per far felice Allegri che sta costruendo la Juve che ha in mente, a partire dalla conferma di Milik. Perché Max, nonostante le voci che lo danno lontano da Torino, almeno un altro anno in bianconero lo farà di sicuro.