Con Isak che è destinato a salutare il Newcastle entro la fine del mercato, i Magpies si sono messi alla ricerca di un nuovo bomber sul mercato. Nel mirino del club c'è Benjamin Sesko, attaccante 22enne dalle origini slovene in forza al Lipsia. Il club tedesco, con il quale sono andati in scena i primi contatti, lo valutano circa 80 milioni di euro. Sul classe 2003 c'è stato a lungo l'Arsenal prima che i Gunners affondassero il colpo per Gyokeres, in arrivo dallo Sporting Lisbona.