Allegri, l'agente: "Credo resti, ma con questa proprietà può accadere di tutto"

In casa Juventus la querelle relativa al futuro in panchina di Allegri è ormai pane quotidiano. Lo stesso tecnico è stato chiaro: gli resta ancora un anno di contratto, e vere ci saranno non appena gli verranno comunicati con precisione i programmi futuri del club. Sul tema si è espresso anche l'agente del tecnico toscano, Giovanni Branchini: "Io penso che resterà - l'uscita sulle frequenze di Radio Deejay -. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Di solito si cambia un allenatore quando non si è contenti".