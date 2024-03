Dalla Francia: Allegri proposto al Barcellona per il dopo Xavi

l'indiscrezione

Joan Laporta cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione: incontro con l'ex Bayern Flick. Ma è stato proposto pure Allegri

Massimiliano Allegri al Barcellona? Un'indiscrezione che arriva dalla Francia avvicina l'allenatore della Juventus, con un futuro ancora tutto da decidere, al club blaugrana che sta cercando il dopo Xavi, visto che l'attuale tecnico blaugrana ha già annunciato che a fine stagione se ne andrà. Secondo Santi Aouna, giornalista di FootMercato, il nome di Max è stato proposto alla dirigenza del Barça che però non convince tutti all'interno della società.

Non è un caso che Joan Laporta, presidente del Barcellona, abbia incontrato Hansi Flick: segno che il casting, nel quale rientra pure De Zerbi, è in pieno fermento. L'ex allenatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca piace molto alla dirigenza blaugrana ed è in primissima fila.

“Non ci sono molti allenatori di alto livello sul mercato. La maggior parte è sotto contratto, non ci sono molte alternative a disposizione. Il Barça ha uno stile che conoscono tutti anche se non esiste un ritratto perfetto dell’allenatore ideale. La sua nazionalità non conta: ciò che conta è la qualità, l’ambizione”, ha confidato recentemente Deco, direttore sportivo del club catalano.

