Mercato fuori controllo, la Uefa avverte: "La 'bolla' Premier un rischio per l'Europa"

Le finanze delle società in tutta Europa sono diventate "più fragili" a causa del boom delle cifre sborsate e della crescita dei debiti legati alle operazioni di mercato, con i club d'oltremanica particolarmente esposti. La spesa complessiva dell'ultimo calciomercato estivo per la prima volta ha sfondato il tetto dei 10 miliardi di euro, con un +8% rispetto al 2025 ed un +43% rispetto al picco pre-pandemico del 2019. Questo flusso di denaro non è però distribuito uniformemente. I club inglesi sono responsabili di quasi la metà della spesa totale e quasi la metà di tale cifra é rimasta all'interno del Paese, principalmente perché sono gli unici in Europa in grado di sostenere certi prezzi. Il valore dei trasferimenti all'interno del mercato inglese é stato superiore alla somma di tutti gli altri mercati nazionali europei. Ed infatti il rapporto parla di "doppia velocità" e "polarizzazione" del mercato.