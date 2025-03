Juventus, ufficiale la svolta in panchina: via Thiago Motta, ecco Tudor

Adesso è anche ufficiale: la Juventus cambia in panchina. Questa la nota del club bianconero: "Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile - si legge -. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento".