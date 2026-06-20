Juventus, ufficiale il controriscatto del portiere Giovanni Daffara dall'Avellino

20 Giu 2026 - 12:12
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La Juventus ha controriscattato Giovanni Daffara dall'Avellino, di seguito il comunicato ufficiale:

"Dopo l’ottima stagione disputata in prestito ad Avellino in Serie B, la Juventus ha deciso di esercitare il diritto di contro opzione per Giovanni Daffara.
Il portiere classe 2004, approdato da giovanissimo alla Juventus, ha bruciato le tappe nel Settore Giovanile riuscendo a conquistare l’opportunità di esordire tra i professionisti già nel marzo del 2023 con la Next Gen, diventando poi il titolare della squadra e collezionando 83 presenze complessive in tutte le competizioni. Aggregato più volte alla Prima Squadra nel corso della stagione 2024/25, Daffara è poi passato all’Avellino in prestito nell’annata da poco conclusa, mettendosi in mostra anche nel campionato cadetto e conquistando nelle scorse settimana la convocazione nella Nazionale Italiana".

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