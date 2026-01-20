Juventus, Spalletti: "Mercato? Contento dei giocatori a disposizione"

"Un nuovo acquisto entro la partita col Napoli? Sono fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato qui, chiaro che gli infortuni e quello che succede possono fare un po' la differenza e far venire anche altri pensieri, però io sono molto contento dei calciatori che ho a disposizione". Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. "Naturalmente se mi chiedono il mio pensiero lo dico, ma è sempre stato lo stesso dalla prima volta in cui mi sono espresso su questo tema, perciò si va avanti con tranquillità e coerenza", ha aggiunto.