La Juventus è pronta a cedere Samuel Mbangula considerato le diverse richieste di mercato arrivate per lui. Secondo quanto riportato da Tuttosport sul giovane bianconero vi sarebbero Bournemouth, Nottingham Forest, Bayer Leverkusen e Lipsia, a cui andrebbe aggiunta il Bologna che potrebbe inserirsi per un'eventuale trattativa per arrivare a Dan Ndoye.