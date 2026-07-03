Juventus-Kolo Muani: chiusura a un passo, ecco quando arriva

03 Lug 2026 - 11:20
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Kolo Muani © IPA

Kolo Muani © IPA

La Juventus ha praticamente definito il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani grazie all'operazione diplomatica condotta dal nuovo corso dirigenziale di Carnevali, capace di ricucire i rapporti con il Paris Saint-Germain dopo i dissidi della passata gestione Comolli e di pianificare l'arrivo del calciatore per il raduno ufficiale del 13 luglio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

L'affare, strutturato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, legherà la punta transalpina ai bianconeri per i prossimi cinque anni, consegnando a Luciano Spalletti un jolly offensivo duttile e tatticamente già inserito nel calcio italiano dopo l'ottimo semestre vissuto all'ombra della Mole.

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