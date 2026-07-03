Inter su Mancini: il rebus del rinnovo con la Roma

03 Lug 2026 - 10:44
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L'Inter monitora Gianluca Mancini per via della situazione di stallo contrattuale tra il difensore centrale e la Roma, che vede il calciatore legato al club capitolino fino al 30 giugno 2027 senza aver ancora trovato un accordo per il prolungamento pluriennale. Nonostante l'obiettivo prioritario dei giallorossi sia blindare il proprio leader difensivo dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, le lungaggini burocratiche e la linea improntata al contenimento dei costi societari hanno rallentato una fumata bianca che sembrava imminente già a inizio anno. L'impasse ha attirato le attenzioni della dirigenza nerazzurra, pronta ad approfittare del momento di freddezza tra le parti, scrive il Corriere dello Sport.

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