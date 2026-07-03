Enzo Fernandez, comunicato ufficiale del Real: "Rispetto per il Chelsea"

Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernandez, grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute, così come per il Chelsea FC, club con cui intrattiene un eccellente rapporto istituzionale. Proprio per rispetto nei confronti di un'istituzione come il Chelsea FC e in virtù dei principi di lealtà istituzionale che da sempre guidano le azioni del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente queste infondate speculazioni, che risultano del tutto false.