Enzo Fernandez, comunicato ufficiale del Real: "Rispetto per il Chelsea"

03 Lug 2026 - 11:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Real Madrid smentisce le voci di mercato circolate su Enzo Fernandez con un comunicato ufficiale: "Alla luce delle notizie e delle dichiarazioni apparse negli ultimi giorni riguardo al presunto interesse del Real Madrid C.F. per il giocatore Enzo Fernandez, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né diretto né indiretto, per ingaggiare il suddetto giocatore e, inoltre, di non avere alcuna intenzione di procedere con tale trasferimento.

Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernandez, grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute, così come per il Chelsea FC, club con cui intrattiene un eccellente rapporto istituzionale. Proprio per rispetto nei confronti di un'istituzione come il Chelsea FC e in virtù dei principi di lealtà istituzionale che da sempre guidano le azioni del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente queste infondate speculazioni, che risultano del tutto false.

Il Real Madrid si rammarica che, nonostante la chiarezza dei fatti e la mancanza di provvedimenti da parte del club, continuino a essere diffuse informazioni non corrispondenti alla realtà, che contribuiscono solo a generare confusione tra i tifosi e a danneggiare inutilmente le entità e le persone coinvolte".

Ultimi video

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

I più visti di Mercato

DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN

Vlahovic, Dybala e Modric senza contratto: quanti big a parametro zero

Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

Elliot Anderson, 135 MLN

Pioggia di milioni Manchester City, la top 10 degli acquisti più costosi di sempre

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Ivan Provedel
11:41
Inter, Provedel ha firmato: manca solo l'annuncio ufficiale
Kolo Muani
11:20
Juventus-Kolo Muani: chiusura a un passo, ecco quando arriva
11:01
Enzo Fernandez, comunicato ufficiale del Real: "Rispetto per il Chelsea"
10:44
Inter su Mancini: il rebus del rinnovo con la Roma
10:10
Napoli, Massimiliano Allegri nuovo allenatore: il comunicato ufficiale