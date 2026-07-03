Enzo Fernandez, comunicato ufficiale del Real: "Rispetto per il Chelsea"

Il Real Madrid smentisce le voci di mercato circolate su Enzo Fernandez con un comunicato ufficiale: "Alla luce delle notizie e delle dichiarazioni apparse negli ultimi giorni riguardo al presunto interesse del Real Madrid C.F. per il giocatore Enzo Fernandez, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né diretto né indiretto, per ingaggiare il suddetto giocatore e, inoltre, di non avere alcuna intenzione di procedere con tale trasferimento.
Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernandez, grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute, così come per il Chelsea FC, club con cui intrattiene un eccellente rapporto istituzionale. Proprio per rispetto nei confronti di un'istituzione come il Chelsea FC e in virtù dei principi di lealtà istituzionale che da sempre guidano le azioni del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente queste infondate speculazioni, che risultano del tutto false.
Il Real Madrid si rammarica che, nonostante la chiarezza dei fatti e la mancanza di provvedimenti da parte del club, continuino a essere diffuse informazioni non corrispondenti alla realtà, che contribuiscono solo a generare confusione tra i tifosi e a danneggiare inutilmente le entità e le persone coinvolte".