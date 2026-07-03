Inter, Provedel ha firmato: manca solo l'annuncio ufficiale

Ieri ha fatto visita nella sede dell'Inter Giovanni Bia, noto procuratore. Negli uffici di Viale della Liberazione Bia ha discusso del futuro di Thomas Berenbruch, giovane nerazzurro che si avvia a fare esperienza altrove. Non è da escludere che si sia parlato anche di Andrea Cambiaso, profilo assistitito dallo stesso Bia. D'altronde l'Inter sta cercando un esterno e lo juventino è tra i nomi in lista.