Inter, Provedel ha firmato: manca solo l'annuncio ufficiale

L'Inter ha ingaggiato un nuovo portiere. Si tratta di Ivan Provedel, dal 2022 alla Lazio e che adesso vestirà la maglia nerazzurra. Il 32enne nato a Pordenone sarà il secondo portiere alle spalle di Josep Martinez, promosso titolare dopo l'addio di Sommer. Per ingaggiare Provedel i Campioni d'Italia verseranno 3 milioni di euro nelle casse dei biancocelesti, con l'ok di Lotito arrivato giovedì sera mentre oggi è stato il giorno della firma del classe 1994 che perecpirà un ingaggio da 1,5 milioni di euro fino al 2029.
Ieri ha fatto visita nella sede dell'Inter Giovanni Bia, noto procuratore. Negli uffici di Viale della Liberazione Bia ha discusso del futuro di Thomas Berenbruch, giovane nerazzurro che si avvia a fare esperienza altrove. Non è da escludere che si sia parlato anche di Andrea Cambiaso, profilo assistitito dallo stesso Bia. D'altronde l'Inter sta cercando un esterno e lo juventino è tra i nomi in lista.