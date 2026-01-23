Juventus, intreccio Douglas Luiz: può cambiare ancora squadra

Nuova svolta nel futuro di Douglas Luiz: secondo The Athletic, il centrocampista di proprietà della Juventus è finito nel mirino del Chelsea. Il brasiliano, attualmente in prestito al Nottingham Forest (dove non sta brillando e non ha ancora fatto scattare l'obbligo di riscatto fissato a 15 presenze), piace al nuovo tecnico dei Blues Liam Rosenior per rinforzare la mediana. L'operazione prevede un prestito fino a giugno, ma serve l'accordo tra tutte le parti per interrompere anticipatamente l'attuale cessione temporanea.