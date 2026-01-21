Logo SportMediaset

Mercato

Juventus, Chiellini: "Valutiamo un rinforzo in attacco, difficile intervenire a gennaio"

21 Gen 2026 - 20:53
Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato delle possibili mosse di mercato a Sky Sport pochi istanti prima del calcio d'inizio della sfida di Champions League con il Benfica: "Tante volte sapete le cose prima di me. Sul mercato in entrata, ho parlato giusto sabato quanto sia difficile migliorare a gennaio un gruppo come questo. Siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni in un ruolo dove avevamo Dusan Vlahovic, che purtroppo ha avuto un infortunio pesante. Non c’è niente in dirittura d’arrivo, ma mancano due settimane e siamo lì: se riusciremo a dare una mano a Spalletti lo faremo".

