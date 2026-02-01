Juventus, colpo Oboavwoduo: dal Manchester City arriva un nuovo talento
La Juventus non si ferma più: ufficiale l'arrivo di Justin Oboavwoduo dal Manchester City. Scopri ruolo e caratteristiche del talento classe 2006.
Justin Oboavwoduo © mancity.com
La Juventus mette a segno un altro colpo strategico per il proprio settore giovanile. Dopo l'innesto di Adin Licina dal Bayern Monaco, i bianconeri si sono assicurati Justin Oboavwoduo dal Manchester City. Il giovane talento, nato proprio a Manchester nel 2006, è un attaccante moderno che fa della versatilità la sua arma migliore. Grazie a un buon dinamismo, non si limita a gravitare nell'area di rigore, ma può essere impiegato con successo anche come ala o sulla trequarti.