Dopo aver scelto Modesto come nuovo direttore tecnico, la Juventus ufficializzerà a settembre anche il nuovo direttore sportivo. Tra i nomi in lista c'è anche quello di Rui Braz, attuale numero 1 dell'area sportiva del Benfica. Il 47enne dirigente lusitano del Benfica sarebbe in rottura con il suo attuale club e avrebbe già annunciato di voler lasciare il suo ruolo dopo l'estate.