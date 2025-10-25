Logo SportMediaset

Mercato

Juve, Tudor: "Paura dell'esonero? Non ci penso"

25 Ott 2025 - 17:39

"Io sto benissimo. La mia sensazione dopo Madrid è positiva anche se abbiamo perso. Noi vogliamo provare a vincere ed essere squadra. Dobbiamo stare sul pezzo". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro la Lazio. "Se ho paura di essere esonerato? Questi pensieri per me contano zero. Io mi godo tutto anche nella difficoltà ed ho tutto molto chiaro nella testa. Questo mi sta dando forza e provo a mettermi in bilico per provare a fare meglio. Io penso 24 ore al giorno a motivare e far dare il meglio alla squadra", ha aggiunto.

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
17:39
Juve, Tudor: "Paura dell'esonero? Non ci penso"
16:38
Lazio, Sarri: "Mio contratto? Ho un triennale, non ci sono novità"
15:48
Kees Smit accende il mercato: corsa al nuovo gioiello olandese
14:48
Psg al lavoro per il rinnovo di Mayulu
13:46
Roma, due nomi per l'attacco: Zirkzee e Kalimuendo