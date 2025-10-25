Juve, Tudor: "Paura dell'esonero? Non ci penso"

"Io sto benissimo. La mia sensazione dopo Madrid è positiva anche se abbiamo perso. Noi vogliamo provare a vincere ed essere squadra. Dobbiamo stare sul pezzo". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro la Lazio. "Se ho paura di essere esonerato? Questi pensieri per me contano zero. Io mi godo tutto anche nella difficoltà ed ho tutto molto chiaro nella testa. Questo mi sta dando forza e provo a mettermi in bilico per provare a fare meglio. Io penso 24 ore al giorno a motivare e far dare il meglio alla squadra", ha aggiunto.