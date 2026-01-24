Juve, stallo per En-Nesyri: il giocatore prende tempo

Il blitz del neo ds Marco Ottolini a Istanbul potrebbe aver dato i suoi frutti, ma l'affare non si può dare per fatto. La Juventus ha sì raggiunto l'intesa totale con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri, ma il giocatore non ha ancora dato il suo ok. L'accordo con il club turco prevede il trasferimento dell'attaccante marocchino in bianconero con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più tre di eventuali bonus. Gli ultimi contatti tra le parti hanno portato l'operazione alla chiusura definitiva tra il club della Continassa e il Fenerbahce. Ottolini, però, non ha ancora la certezza di avere il giocatore pronto per il trasferimento a Torino. En-Nesyri, infatti, non ha ancora dato il suo completo assenso, tentato da un clamoroso ritorno al Siviglia (che però non avrebbe il budget necessario per l'operazione). Anche per questo ha chiesto un ingaggio più alto di quello offerto dai bianconeri e garanzie di riscatto. Insomma, si è preso altro tempo per dare la sua risposta definitiva alla Signora. Forse troppo tempo, tanto che lo stesso "Fener" avrebbe minacciato di metterlo fuori rosa se non dovesse accettare l'offerta juventina.