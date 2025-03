Il contratto di Igor Tudor con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. Il tecnico croato, che guiderà quindi i bianconeri anche al Mondiale per Club, potrebbe restare l'allenatore della Vecchia Signora nella stagione 2025/2026 in caso di qualificazione alla Champions League: nel contratto infatti, è presente un'opzione di rinnovo fino al 30 giugno del 2026. Il club piemontese inoltre ha a disposizione una clausola per recedere dal contratto entro il 30 luglio.