Juve, Giuntoli: "Convinti degli acquisti estivi"

Prima della partita conto il Verona Cristiano Giuntoli ha fatto un bilancio del mercato estivo della Juventus: "Quando cambi tanto è ovvio che qualcuno riesce a esprimere tutto il potenziale qualcuno meno ma sono certo che sono ragazzi di valore che in passato hanno espresso un grande valore nel club di appartenenza, c'è qualcuno che ha un periodo di adattamento più corto, qualcuno più lungo". Poi il direttore bianconero ha ribadito la fiducia nei giocatori scelti in estate: "Noi siamo convinti di essere sulla strada giusta, abbiamo abbassato il monte ingaggi, l'età media dei ragazzi. Noi in questo siamo molto coerenti e andiamo avanti per la nostra strada convinti di essere nella strada giusta".