Juve, Conceicao verso la conferma: 30 milioni al Porto

Il prestito oneroso a 7 milioni di euro aveva fatto intuire l'epilogo della storia e oggi infatti non sembrano esserci dubbi: la Juventus investirà altri 30 milioni per il riscatto dal Porto di Francisco Conceicao. L'esterno portoghese, nonostante qualche problema fisico di troppo, ha dimostrato di poter essere un fattore in Serie A e Cristiano Giuntoli sembra sempre più incline a confermare la scelta fatta in estate portandolo a Torino con una formula che, inizialmente, aveva destato qualche dubbio.