Juve, Comolli: "Vlahovic? Sapremo a fine stagione"

"L'accordo con Vlahovic è di parlare di futuro a fine stagione: non aspettatevi nulla prima, perché non ci saranno novità": così il nuovo amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, sul futuro del serbo con il contratto in scadenza a giugno 2026. Il dirigente fa anche un primo bilancio sull'impatto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: "Siamo soddisfatti, ha una mente creativa ed è bello che sia così coraggioso e audace - continua durante un incontro con i giornalisti all'Allianz Stadium - e l'esempio è rappresentato da Koopmeiners piazzato in difesa. Abbiamo una squadra giovane con diversi calciatori esperti, ogni giorno pensiamo a come vincere la prossima partita". Sul nuovo direttore sportivo: "È l'unica casella che ancora manca, speriamo di annunciarlo a breve e stiamo cercando il profilo migliore dal punto di vista umano e sportivo" risponde Comolli sul tema.