Juve, Cambiaso rimane un obiettivo del City

Un affare solo rimandato. Il Manchester City a gennaio aveva individuato in Andrea Cambiaso un rinforzo da regalare a Guardiola. I Citizens, però, si sono dovuti scontrare con il muro alzato dalla Juventus, ferma sulla volontà di non cedere il calciatore a meno di offerte irrinunciabili (si dice nella regione dei 70 milioni). Secondo Fabrizio Romano gli inglesi a giugno torneranno a bussare alla porta dei bianconeri per il terzino azzurro quando i bianconeri potrebbero aprire alla sua cessione, a maggior ragione se dovessero mancare la qualificazione in Champions League.