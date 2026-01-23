Juve, caccia al vice-Yildiz: spunta il pupillo francese di Comolli
Yann Gboho © Getty Images
La Juventus lavora per regalare a Spalletti un esterno sinistro che possa far rifiatare Yildiz. Le piste italiane si sono complicate: il Liverpool non apre al prestito di Chiesa e su Maldini ci sono ostacoli. Secondo La Stampa ecco allora spuntare un nome nuovo, o meglio, una "vecchia" conoscenza del dirigente Damien Comolli: Yann Gboho.
Juve, chi è Yann Gboho
Classe 2001 del Tolosa, l'esterno francese (5 gol e 2 assist quest'anno) è il profilo ideale perché gioca naturalmente a sinistra, colmando una lacuna tattica (Zhegrova e Conceicao preferiscono la destra). Costa tra i 10 e i 15 milioni: trattativa non semplice perché è titolare fisso, ma il canale preferenziale con la Francia potrebbe aiutare.