Juve, a volte ritornano: per i bianconeri rispunta il nome di Berardi

JUVENTUS

Piena sintonia tra Allegri e Giuntoli: sta prendendo corpo la pista per l'esterno del Sassuolo

© Getty Images La Juve targata Allegri-Giuntoli (l'ex dirigente del Napoli verrà ufficializzato la prossima settimana ma è a tutti gli effetti già operativo) starebbe pensando da Domenico Berardi come "erede" di Angel Di Maria. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport spiegando che quella per l'esterno del Sassuolo, già in passato diverse volte vicino al mondo bianconero, ancora non è una trattativa vera e propria ma "semplicemente" una dichiarazione di intenti. Il nazionale azzurro, giunto ormai alla piena maturità (è prossimo ai 29 anni, li compirà il 1° agosto), è considerato un profilo perfetto per occupare il posto di trequartista nel 3-4-2-1 juventino, con libertà di partire largo a destra per poi venire ad accentrarsi e portarsi a ridosso dell'area avversaria. Non siamo ancora arrivati a valutazioni e contatti ufficiali ma l'idea sta prendendo sempre più forza alla Continassa.

Sinora per Allegri il solo volto nuovo è quello di Weah Jr, considerato il sostituto di Cuadrado. Le prossime mosse dipenderanno ancora dalle uscite, ormai una necessità per tutti i club italiani. Con l'arrivo di Giuntoli verranno fatte valutazioni anche sul futuro di Pogba (che inizierà a lavorare una settimana prima dei compagni, attesi a Torino il 10 luglio) ma soprattutto ci sarà da capire quali intenzioni ci sono per Vlahovic, Chiesa e pure Bremer. Uno dei tre, per ragioni di bilancio, è destinato a lasciare la Continassa. A meno che dalle cessioni degli esuberi (Zakaria, McKennie, Arthur) non si ottenga un tesoretto "salvifico".