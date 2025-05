Julio Baptista torna al Real, allenerà la cantera

Prosegue la rivoluzione tecnica del Real Madrid che apre l'era di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra. In blanco è pronto a tornare Julio Bapista, che ha militato nel Real nel 2005-2006 e nel 2007-2008 (nel mezzo un prestito all'Arsenal) prima di passare alla Roma, dove è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro. La 'Bestia' - scrive Marca - allenerà la cantera, autentica fucina di talenti del calcio spagnolo. Viene scelto nonostante un'esperienza limitata, avendo sinora guidato solo le giovanili e la squadra B del Valladolid. Cambiamenti in vista anche sulla panchina del Real Madrid Castilla: Raùl - autentica bandiera del club - lascia dopo sei anni, al suo posto Alvaro Arbeloa.