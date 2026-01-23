Julian Alvarez, mal di pancia Atletico: Arsenal e Chelsea alla finestra (ma solo per Londra)

L'avventura di Julian Alvarez a Madrid potrebbe essere già al capolinea. L'ex City è scontento e, sebbene il Barcellona resti la sua destinazione preferita, le note difficoltà economiche dei blaugrana stanno spingendo gli intermediari a guardarsi attorno. Tornano così a suonare le sirene della Premier League: ci sono stati contatti esplorativi con Arsenal e Chelsea. L'argentino ha però posto una condizione chiara: accetterebbe un ritorno in Inghilterra solo per trasferirsi a Londra. L'operazione resta comunque complessa e costosa, dato che l'Atletico è forte di un contratto firmato fino al 2030. Lo scrive TeamTalk.